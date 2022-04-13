Росіяни скаржаться на дефіцит критично важливих ліків

Через санкції в Росії тепер у дефіциті навіть звичайне жарознижуюче, наприклад, «Нурофен»

У російських аптеках майже закінчилися запаси ліків для діабетиків, епілептиків та препаратів-замінників гормону щитовидної залози

Підсанкційна Росія зіштовхнулася із дефіцитом критично важливих ліків. Причин тут, як пише видання «Сибір.Реалії», дві.

По-перше, запроваджені проти Росії санкції за напад на Україну, через які призупинили інвестиції в російський ринок такі гіганти галузі, як німецька компанія Bayer та американська Pfizer. Частина західних виробників взагалі припинили постачати ліки до Росїі.

Тож, за свідченнями жителів різних російських міст, по усій країні фіксується тотальний дефіцит критично важливих ліків, таких, як інсулін для діабетиків, L-тироксин та еутирокс для людей, які мають проблеми зі щитовидною залозою тощо.

Зокрема, щодо L-тироксину аптечні мережі низки міст РФ (Санкт- Петербург, Омськ, Іркутськ, Новосибірськ та Владивосток) зазначили, що постачання припинилося ще в кінці лютого, відразу після вторгнення Росії на територію України. Наявних запасів вистачило на кілька тижнів.

Лікарі пропонують пацієнтам замінити західні препарати на російські аналоги, але при цьому самі не упевнені в ефективності такої заміни.

Дефіцитними стали навіть препарати для астматиків, зокрема, «Беродуал», а також популярні жарознижуючі сиропи на кшталт «Нурофена».

Багато опитаних виданням жителів Росії поскаржилися на те, що їхніх запасів критично важливих ліків залишилося буквально на тиждень-півтора, а купити препарати майже неможливо. Цю інформацію підтверджують і працівники фармацевтичної галузі. Зокрема, фармацевт мережі "Радянська аптека" в Іркутську Марина пояснила: «Американський «Хумалог» (інсулін, потрібний для діабетиків – ред.) змітають за хвилини, навіть не години».

Нагадаємо, що ефект від потужних західних санкцій почав виявлятися і в інших галузях російської економіки. Так, ключові нафтогазові родовища Росії, зокрема, «Сахалін-3», просто зупиняться без західних технологій.

Також Росія буде змушена зменшувати видобуток вугілля, оскільки не зможе експортувати його до Азії довоєнними масштабами – потужності залізниці доведеться переключити на постачання товарів з Китаю у європейську частину країни.