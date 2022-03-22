Депутат Держдуми визнав: росіяни помиратимуть від нестачі ліків

Із аптек Москви зник L-Тироксин – препарат для лікування щитовидної залози

Імпортні ліки в Росії нічим замінити неможливо. Депутат держдуми Михайло Делягін у своєму телеграм-каналі визнав, що на ринку фармацевтичної продукції вже панує криза.

Делягін зізнається: по всій росії дедалі більше скарг на відсутність у продажу тих чи інших ліків, зокрема й життєво необхідних.

Делягін повідомив, що відправив запит до Мінпромторгу з проханням пояснити, як влада реагує на зникнення зі столичних аптек L-Тироксину – препарату для лікування щитовидної залози.

«Зараз вирішуються питання щодо окремих ліків у пожежному порядку, але ця проблема системна, яка наочно показує, чого варті розмови про імпортозаміщення…», – робить висновок депутат держави-окупантки.

Нагадаємо, внаслідок санкцій у РФ спостерігається різкий дефіцит деяких товарів. Зокрема у Росії покупці ледве не б'ються за цукор у магазинах.

Через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж під час дефолту в 1998 році. Такий прогноз зробило рейтингове агентство Fitch Ratings.

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.