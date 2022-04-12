Лукашенко знайшов у Росії місце, де не відчуваються санкції
Очільники Росії та Білорусі відправилися аж на Далекий Схід, де відвідали космодром «Восточний»
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час перебування на космодромі «Восточний» у Далекосхідному федеральному округу РФ насмішив свого російського колегу Володимира Путіна. Відео цього епізоду виклав прокремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Лукашенко заявив, що під час перебування на «Восточному» спіймав себе на думці про санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі.
«Тут не відчувається санкцій», – запевнив білоруський диктатор, перемогу якого на президентських виборах 2020 року не визнав цивілізований світ, зокрема, і Україна.
Ця фраза насмішила Володимира Путіна, а Лукашенко пояснив: «Тут усе вітчизняне».
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції проти Олександра Лукашенка у середині березня.
Пізніше антилукашенківські санкції були запроваджені й урядами інших країн. Зокрема, 25 березня про такий крок повідомило керівництво Австралії.
А 8 квітня персональні санкції проти доньок президента Росії Володимира Путіна були оголошені міністерством закордонних справ Великої Британії.
У британському МЗС заявили, що Катерині Тихоновій, Марії Воронцовій і Катерині Винокур буде заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства, а також всі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.