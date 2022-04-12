Лукашенко знайшов у Росії місце, де не відчуваються санкції

Лукашенко заявив Путіну, що на космодромі «Восточний» не відчуваються санкції, бо усе навколо «вітчизняне»

Очільники Росії та Білорусі відправилися аж на Далекий Схід, де відвідали космодром «Восточний»

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час перебування на космодромі «Восточний» у Далекосхідному федеральному округу РФ насмішив свого російського колегу Володимира Путіна. Відео цього епізоду виклав прокремлівський Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Лукашенко заявив, що під час перебування на «Восточному» спіймав себе на думці про санкції, запроваджені проти Росії та Білорусі.

«Тут не відчувається санкцій», – запевнив білоруський диктатор, перемогу якого на президентських виборах 2020 року не визнав цивілізований світ, зокрема, і Україна.

Ця фраза насмішила Володимира Путіна, а Лукашенко пояснив: «Тут усе вітчизняне».

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки запровадили персональні санкції проти Олександра Лукашенка у середині березня.

Пізніше антилукашенківські санкції були запроваджені й урядами інших країн. Зокрема, 25 березня про такий крок повідомило керівництво Австралії.

А 8 квітня персональні санкції проти доньок президента Росії Володимира Путіна були оголошені міністерством закордонних справ Великої Британії.

У британському МЗС заявили, що Катерині Тихоновій, Марії Воронцовій і Катерині Винокур буде заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства, а також всі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.

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