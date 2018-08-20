Росіяни відбріхуються від побиття українця на кордоні



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Українець каже, що його побили російські прикордонники

Надалі справу розслідуватиме поліція

Прикордонна служба Росії відповіла на запит Державної прикордонної служби України, вказавши, що прикордонники не били українця на пункті прикордонного контролю «Долбіно».

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

«Вони не підтвердили побиття, не виявили у діях своїх працівників порушень», — зазначили у службі.

Також зазначили, що надалі справу розслідуватиме поліція.

Як повідомляли раніше, працівники Держприкордонслужби направили до Холодногірського відділу Національної поліції в Харківській області повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження».

18 серпня українець заявив про побиття російськими прикордонниками під час проходження прикордонного контролю в російському пункті пропуску «Долбіно».

За словами чоловіка, під час проходження прикродонного контролю він надав працівникам усі необхідні для перетину кордону документи. Прикордонний наряд відмовився пропускати чоловіка через кордон.

Після запитання про причину у відмові перетину, двоє російських прикордонників та одна особа в цивільному силоміць вивели чоловіка з поїзда «Кривий Ріг-Москва» та побили його, сказав потерпілий.

Джерело: Громадське