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    Росіянин намагався прорватися через український кордон на автівці

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    <div class="post-item__photo-author">Прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки авто</div> - Росіянин намагався прорватися через український кордон на автівці
    Прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки авто
    Фото: dpsu.gov.ua

    Почувши відмову українського прикордонника у в'їзді, чоловік натиснув на газ і намагався самовільно проїхати через пункт пропуску

    На кордоні з Харківською областю на кордоні громадянин Росії на своєму автомобілі намагався прорватися на територію України. Про це в четвер, 29 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.

    Зазначається, що громадянин Росії 1993 року народження прямував автомобілем в Україну. Під час проходження прикордонного контролю чоловік не зміг підтвердити мету запланованої поїздки в країну.

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    Після того, як росіянин почув відмову прикордонників, він завів машину і цілеспрямовано, набираючи швидкість, спрямував автомобіль в сторону виїзду з пункту пропуску.

    Щоб не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів. На виїзді з пункту пропуску автомобіль був зупинений, правопорушник затриманий.

    Також повідомляється, що за спробу незаконного перетину державного кордону України чоловікові загрожує адміністративна відповідальність і заборона на в'їзд в Україну.

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