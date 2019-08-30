Росіянин намагався прорватися через український кордон на автівці



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Прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки авто Фото: dpsu.gov.ua

Почувши відмову українського прикордонника у в'їзді, чоловік натиснув на газ і намагався самовільно проїхати через пункт пропуску

На кордоні з Харківською областю на кордоні громадянин Росії на своєму автомобілі намагався прорватися на територію України. Про це в четвер, 29 серпня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що громадянин Росії 1993 року народження прямував автомобілем в Україну. Під час проходження прикордонного контролю чоловік не зміг підтвердити мету запланованої поїздки в країну.

Після того, як росіянин почув відмову прикордонників, він завів машину і цілеспрямовано, набираючи швидкість, спрямував автомобіль в сторону виїзду з пункту пропуску.

Щоб не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів. На виїзді з пункту пропуску автомобіль був зупинений, правопорушник затриманий.

Також повідомляється, що за спробу незаконного перетину державного кордону України чоловікові загрожує адміністративна відповідальність і заборона на в'їзд в Україну.