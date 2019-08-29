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    На Вінниччині виявили авто, яке розшукував Інтерпол

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    На Вінниччині виявили авто, яке розшукував Інтерпол

    28 серпня на Вінниччині виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.

    У пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» під час перевірки прикордонники встановили, що автомобіль Ford Explorer з українською реєстрацією є в базі Інтерполу. 

    Про це повідомляють у пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону.

    «Власником  транспортного засобу виявився 41-річний громадянин України. Під час перевірки документів вартові встановили, що автомобіль перебуває у міжнародному розшуку, як викрадений. По даному факту прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу»,- йдеться у повідомленні.

    Наразі транспортний засіб та водій передані співробітникам Національної поліції. Виявилося, що його викрали на території України.

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