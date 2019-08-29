На Вінниччині виявили авто, яке розшукував Інтерпол



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28 серпня на Вінниччині виявили авто, яке перебувало у міжнародному розшуку.

У пункті пропуску «Могилів-Подільський-Отач» під час перевірки прикордонники встановили, що автомобіль Ford Explorer з українською реєстрацією є в базі Інтерполу.

Про це повідомляють у пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону.

«Власником транспортного засобу виявився 41-річний громадянин України. Під час перевірки документів вартові встановили, що автомобіль перебуває у міжнародному розшуку, як викрадений. По даному факту прикордонники проінформували Укрбюро Інтерполу»,- йдеться у повідомленні.

Наразі транспортний засіб та водій передані співробітникам Національної поліції. Виявилося, що його викрали на території України.