Прикордонники затримали на Львівщині дві родини з Туреччини та Ірану



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В обидвох випадках порушників кордону допомогли виявити мешканці прикордоння

У Львівській області прикордонники затримали громадян Туреччини та Ірану, які з дітьми нелегально намагались потрапити до країн ЄС. Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України.

Так, прикордонники Мостиського та Львівського загонів затримали дев'ятьох іноземців.

В обидвох випадках порушників кордону допомогли виявити мешканці прикордоння.

В одному випадку затриманими виявились п'ятеро громадян Туреччини, двоє з яких малолітні діти. В іншому – двоє іранців також із дітьми намагалися перетнути держрубіж автівкою, а допомагав їм українець – водій таксі.

Рішення у справі щодо спроби незаконного перетинання державного кордону України та подальшого повернення дев’ятьох іноземців до країни походження прийматиме суд.

Стосовно водія також буде прийняте правове рішення передбачене ст. 202 КУпАП (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду).