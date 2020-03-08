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    У світі

    Ердоган пригрозив Росії односторонніми діями в Ідлібі

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    <p>Ердоган запевнив, що Туреччина лише домагається повернення в свої будинки 3,6 млн сирійських біженців, які перебувають на турецькій території</p> - Ердоган пригрозив Росії односторонніми діями в Ідлібі

    Ердоган запевнив, що Туреччина лише домагається повернення в свої будинки 3,6 млн сирійських біженців, які перебувають на турецькій території

    Фото: Facebook.com/RecepTayyipErdogan

    Ердоган заявив, що Туреччина буде готова вжити односторонні дії в Ідлібі

    Туреччина буде готова вжити односторонні дії в Ідлібі в Сирії за умови, якщо Росія не виконає власні зобов’язання щодо цієї регіональної проблеми. Про це заявив у неділю президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє агентство «Анадолу».

    «Туреччина залишає за собою право власними ресурсами домогтися цілей операції «Весняний щит» в разі, якщо Москва не виконає зобов’язання по Сирії», – заявив він під час виступу в Стамбулі.

    Ердоган запевнив, що Туреччина лише домагається повернення в свої будинки 3,6 млн сирійських біженців, які перебувають на турецькій території, а також 1,5 млн осіб, що скупчилися на кордоні країни в сирійській провінції Ідліб. За його словами, Анкара згодна з будь-яким рішенням, яке убезпечить кордон Туреччини і населення Ідлібу.

    Нагадаємо, Путін та Ердоган домовилися про припинення вогню в Ідлібі.

    Як повідомлялося, армія Туреччини знищила у сирійській провінції Ідліб 299 військових сил режиму Башара Асада.

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