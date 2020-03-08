Українець Морозюк виступув проти російської агресії в Сирії



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Героям слава Çaykur Rizespor

Український футболіст підтримав турецьку армію у боротьбі проти російських окупантів

Окупант - завжди окупант. І нема різниці - то Крим, Донбас, або Сирія.

Саме так вважає ексгравець збірної України Микола Морозюк. Футболіст нині грає у турецькому клубі Різеспор й разом з усією командою вийшов на матч 25 туру про Аланьяспорту у одностроях турецької армії та блакитних беретах.

Даний флешмоб мав показати, що клуб та уся Туреччина підтримають армію, що нині протистоїьб російській агресії в Сирії та рятую місцевих від геноциду з боку росіян.

Морозюк підтримав турецьку армію / Çaykur Rizespor

Спорт не може бути поза політикою - це дебре розуміє українець Морозюк / Çaykur Rizespor

Зазначимо, що дружина футболіста Морозюка не така свідома - нещодавно вона втрапила у гучний скандал, коли знущалася над національним гімном України. Сподіваємось, зірковий супруг провів з нею виховну роботу.