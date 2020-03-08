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    Українець Морозюк виступув проти російської агресії в Сирії

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    Героям слава - Українець Морозюк виступув проти російської агресії в Сирії
    Героям слава
    Çaykur Rizespor

    Український футболіст підтримав турецьку армію у боротьбі проти російських окупантів

    Окупант - завжди окупант. І нема різниці - то Крим, Донбас, або Сирія.

    Саме так вважає ексгравець збірної України Микола Морозюк. Футболіст нині грає у турецькому клубі Різеспор й разом з усією командою вийшов на матч 25 туру про Аланьяспорту у одностроях турецької армії та блакитних беретах.

    Даний флешмоб мав показати, що клуб та уся Туреччина підтримають армію, що нині протистоїьб російській агресії в Сирії та рятую місцевих від геноциду з боку росіян.

    89770604_2922817371116048_551546046451286016_oМорозюк підтримав турецьку армію /  Çaykur Rizespor

    89739660_2922816527782799_1338610515819102208_n

    Спорт не може бути поза політикою - це дебре розуміє українець Морозюк /  Çaykur Rizespor

    Зазначимо, що дружина футболіста Морозюка не така свідома - нещодавно вона втрапила у гучний скандал, коли знущалася над національним гімном України. Сподіваємось, зірковий супруг провів з нею виховну роботу.

    Туреччина Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Сирія Микола Морозюк ФК Різеспор
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