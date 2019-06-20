Російське МЗС назвало умови зустрічі в «нормандському форматі»



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Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Лавров каже, що треба буде «тестом подивитися, наскільки нова влада договороздатна»

Голова міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров назвав умови зустрічі в «нормандському форматі». Про це повідомляє прес-служба МЗС РФ.

За словами Лаврова, «буде тестом подивитися, наскільки нова влада договороздатна».

«Це, напевно, буде тестом для «нормандського формату», коли зайде мова про підготовку чергових зустрічей. Буде тестом подивитися, наскільки нова влада договороздатна, наскільки ми зможемо не тільки зустрічатися, а перед кожною зустріччю забезпечувати на практиці все те, про що домовилися на попередній зустрічі», - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що зустріч радників в «нормандському форматі» відбудеться 12 липня.

Також зазначимо, що Італія виступає за розширення європейської участі в роботі з врегулювання ситуації в Україні і сама готова приєднатися до зусиль, які вже роблять Німеччина і Франція.