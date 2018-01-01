Російські багатії стали вважати включення в список Forbes «токсичним» - The Guardian

Бізнесмени, які входять у «путінський список», втратили в цілому $1,06 млрд за 24 години після його публікації

Тепер заможні росіяни вважають включення у список найбагатших людей світу за версією Forbes швидше небезпекою, ніж причиною похвалитися своїми статками, заявив журнал після того, як Міністерство фінансів США використовувало його для складання власного «ганебного» списку пов'язаних з Кремлем олігархів, пише The Guardian. Російська



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Роман Абрамович

Бізнесмени, які входять у «путінський список», втратили в цілому $1,06 млрд за 24 години після його публікації

Тепер заможні росіяни вважають включення у список найбагатших людей світу за версією Forbes швидше небезпекою, ніж причиною похвалитися своїми статками, заявив журнал після того, як Міністерство фінансів США використовувало його для складання власного «ганебного» списку пов'язаних з Кремлем олігархів, пише The Guardian.

Російська газета РБК повідомила 31 січня, що бізнесмени, які входять у «путінський список», втратили в цілому $1,06 млрд за 24 години після його публікації.

Найбільші втрати, за повідомленнями, зазнав Вагіт Алекперов, власник «Лукойлу», який втратив $226 млн, передає The Guardian. Статки Алекперова, за оцінками Forbes, становлять понад $14 млрд. Роман Абрамович втратив $60 млн від своїх сукупних статків у $9 млрд.

«Список Forbes з рейтингу марнославства перетворюється на рейтинг токсичності», - написав шеф-редактор Forbes Russia Микола Мазурін.

Неможливо точно довести, як американський список позначився на багатих росіянах: наприклад, статки Алішера Усманова зросли на $16 млн після його публікації у списку Forbes, йдеться у статті.