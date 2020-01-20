Окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції на Луганщині



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У штабі запевняють, що втрат серед українських військових немає

Від початку доби бойовики чотири рази обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь на Луганському напрямку. Вночі зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Травневого. А під ранок з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Луганського», - розповів він.

Зазначається, що обидва обстріли тривали по 15 хвилин.





«В останньому випадку наші воїни відповіли противнику зі штатного піхотного озброєння. Також адекватно відповідати ворогу після 10 ранку довелося військовослужбовцям ЗСУ, які виконують бойові завдання біля Оріхового, коли окупанти застосували станкові протитанкові і автоматичні гранатомети. Ще один ворожий обстріл наших позицій у цьому районі, вже зі 120-мм мінометів, розпочався з о пів на 12-ту», - додає він.

За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає.

Як повідомив глава МЗС Вадим Пристайко, ватажки бойовиків запропонували ще шість ділянок для розведення військ на Донбасі.