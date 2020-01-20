Ватажки бойовиків запропонували ще шість ділянок для розведення військ на Донбасі



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Міністр закордонних справ озвучив пропозиції представників ОРДЛО

Представники ОРДЛО в Тристоронній контактній групі в Мінську додали до визначених Україною ділянок, де має відбутися розведення сил і засобів, свої пропозиції, й наразі переговорна група має обрати із дев’яти ділянок три.

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

«До наших трьох пропозицій з’явилося по три пропозиції від кожної сторони — луганської і донецької. Тобто зараз на столі в Мінську є 9, фактично, ділянок, робота переговорних груп — звести їх всі до трьох, про які домовилися лідери», - сказав міністр.

Пристайко не став називати, у яких саме населених пунктах пропонує провести розведення Україна, щоб, за його словами, «не зривати цей переговорний процес».

Водночас він нагадав, що позиція України полягає в тому, що ділянки, на яких відбудеться розведення, повинні мати гуманітарне значення для людей з обох боків лінії зіткнення. Як повідомлялося, Нормандська четвірка на саміті 9 грудня 2019 року погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.

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