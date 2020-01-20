  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ватажки бойовиків запропонували ще шість ділянок для розведення військ на Донбасі

    • Розсилка
    Ватажки бойовиків запропонували ще шість ділянок для розведення військ на Донбасі

    Міністр закордонних справ озвучив пропозиції представників ОРДЛО

    Представники ОРДЛО в Тристоронній контактній групі в Мінську додали до визначених Україною ділянок, де має відбутися розведення сил і засобів, свої пропозиції, й наразі переговорна група має обрати із дев’яти ділянок три.

    Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

    «До наших трьох пропозицій з’явилося по три пропозиції від кожної сторони — луганської і донецької. Тобто зараз на столі в Мінську є 9, фактично, ділянок, робота переговорних груп — звести їх всі до трьох, про які домовилися лідери», - сказав міністр.

    Пристайко не став називати, у яких саме населених пунктах пропонує провести розведення Україна, щоб, за його словами, «не зривати цей переговорний процес».

    Водночас він нагадав, що позиція України полягає в тому, що ділянки, на яких відбудеться розведення, повинні мати гуманітарне значення для людей з обох боків лінії зіткнення.

    Як повідомлялося, Нормандська четвірка на саміті 9 грудня 2019 року погодила обговорення Тристоронньою контактною групою в Мінську розведення сил і засобів на трьох нових ділянках.

     Читайте також: 

     

    Росія бойовики на Донбасі міністр війна ОРДЛО Україна розведення військ на Донбасі Вадим Пристайко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ