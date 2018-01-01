Російські хакери на литовському сайті розмістили фейк про міністра оборони

За попередніми даними, за IP-адресою встановили, що сайт зламали через комп'ютер, встановлений в Санкт-Петербурзі

Хакери зламали литовський сайт tv3.lt, після чого там з'явилася фейкова інформація про міністра оборони Литви Раймундаса Каробліса. Про це повідомляє портал Delfi. Головний редактор порталу Артурас Анужіс сказав, що сайт зламали о 19.15, а через 9 хвилин з'явилася фейкова новина. Через 5 хвилин портал прибрав її. За попередніми даними, за



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За попередніми даними, за IP-адресою встановили, що сайт зламали через комп'ютер, встановлений в Санкт-Петербурзі

Хакери зламали литовський сайт tv3.lt, після чого там з'явилася фейкова інформація про міністра оборони Литви Раймундаса Каробліса.

Про це повідомляє портал Delfi.

Головний редактор порталу Артурас Анужіс сказав, що сайт зламали о 19.15, а через 9 хвилин з'явилася фейкова новина. Через 5 хвилин портал прибрав її.

За попередніми даними, за IP-адресою встановили, що сайт зламали через комп'ютер, встановлений в Санкт-Петербурзі.

У статті була представлена вигадана історія про те, що нібито Каробліс домагався журналіста Žinių radijаs Рідаса Ясюленіса і зізнався в тому, що є геєм.

Прес-секретар глави Міноборони Віта Раманаускайте назвала цей інцидент «ще одним доказом того, що ми живемо в умовах інформаційної війни і будь-яка людина може стати об'єктом фейкових новин».

«В умовах інформаційної війни організації повинні ще більше уваги приділити кібербезпеці. Буде проведено розслідування», - сказала вона.

За словами Раманаускайте, після того як новина була розміщена, посилання на неї було вислане за списком конкретних адресатів, включаючи уряд, міністерства і посольства.

Стаття була написана досить правильною литовською мовою, в ній сказано, що, крім Ясюленіса, ще вісім дипломатів анонімно розповіли про домагання з боку Каробліса.

Це вже не перший інцидент, коли хакери зламують литовські інформаційні портали і розміщують на них фейкові новини.