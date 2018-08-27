Російські лікарі стверджують, що Софія Ротару частково втратила пам'ять



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Софія Ротару потрапила до лікарні

Медики попередили, що Ротару пробуде в лікарні ще не менше п'яти днів

Під час виступу в Уфі, столиці Башкирії (РФ) 25 серпня 71-річній Софії Ротару стало зле. Але вона змогла закінчити програму. Однак за лаштунками співачка втратила свідомість.

Як повідомляє «КП» з посиланням на джерело в Уфімській лікарні швидкої медичної допомоги, куди доставили Софію Ротару, у неї була втрата пам'яті і високий тиск.

«Співачку доставили до нас на «швидкій» десь о 21:30 одразу після концерту. У неї була втрата пам'яті, високий тиск, тобто підозра на гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт — прим. ред.). Ми пацієнтці зробили комп'ютерну томографію перфузії (ця діагностика дозволяє оцінити кровотік у головному мозку на рівні дрібних судин — прим. ред.). Вогнищ інсульту не виявили. Враховуючи симптоми, діагноз поставили: «Транзиторна ішемічна атака» (порушення кровообігу головного мозку без розвитку гострого інсульту — прим. ред.). Вранці про всяк випадок ще зробили Софії Михайлівні МРТ. Побачили множинні вогнища старих інсультів. Як з'ясувалося після розмови з Ротару, вона не правильно приймали деякі свої ліки. А препарати, які борються з тромбами, зовсім не пила. Терапія у неї була підібрана неправильно».

Зі слів лікарів, зараз артистка в стабільному стані. Правда, про виписку говорити ще рано.

«Хоча Софія Михайлівна в хорошому настрої і готова в будь-який момент залишити лікарню, пам'ять до кінця так і не відновилася. Ротару не пам'ятає ще багато речей. Вона все ще лежить у реанімації. Поряд з пацієнткою перебуває її сестра. З урахуванням стану співачки, вона пробуде в лікарні ще не менше п'яти днів», - прокоментували лікарі.

Нагадаємо, у повідомленні на офіційній сторінці Ротару в Instagram сказано, що співачка вже почуває себе нормально.

Софія Ротару (справжнє ім'я Софія Михайлівна Євдокименко-Ротару) народилася 7 серпня 1947, Маршинці, Новоселицький район, Чернівецька область — радянська та українська естрадна співачка молдовського походження, Народна артистка СРСР, Народна артистка України, Заслужена артистка Молдавської РСР, Герой України (2002)