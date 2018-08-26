Софія Ротару прокоментувала стан свого здоров’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Софія Ротару

Ротару підтвердила інформацію про нездужання

Співачка Софія Ротару підтвердила, що 25 серпня під час відвідин російського міста Уфа у неї на деякий час погіршилося здоров’я. Зараз, за її словами, вже все гаразд.

«Дійсно, вчора виникли деякі проблеми зі здоров'ям ... Спасибі всім за підтримку і турботу! Я вже в нормі і дуже хочеться морозива!», - написала вона в Instagram.

Перед цим російські ЗМІ повідомили, що Ротару мала виступати в Уфі на корпоративному заході, проте вона відчула нездужання, її було госпіталізовано до реанімації. ЗМІ цитують медиків, які розповідають, що все сталося через стрибок артеріального тиску. Повідомлялося, що після приходу до тями співачка була дезорієнтована, не впізнавала людей. Згодом ці симптоми минули.

Адміністратор співачки Владислав Булавенко, коментуючи стан Ротару, заявив, що «нічого страшного не сталося».

7 серпня Ротару відсвяткувала 71 день народження.