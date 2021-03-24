Російські окупанти обстрілюють українських воїнів із забороненої зброї
Бойових втрат серед українських захисників немає
Сьогодні, 24 березня, від початку доби було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних типів, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предмети.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню