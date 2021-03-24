Російські окупанти обстрілюють українських воїнів із забороненої зброї

Бойових втрат серед українських захисників немає

Сьогодні, 24 березня, від початку доби було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних типів, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню