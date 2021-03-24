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    Російські окупанти обстрілюють українських воїнів із забороненої зброї

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    Українські бійці дають відсіч російським бойовикам - Російські окупанти обстрілюють українських воїнів із забороненої зброї
    Українські бійці дають відсіч російським бойовикам
    Фото з відкритих джерел

    Бойових втрат серед українських захисників немає

    Сьогодні, 24 березня, від початку доби було зафіксовано три ворожі обстріли позицій українських захисників в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

    Поблизу Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік позицій наших захисників із гранатометів різних типів, а в районі Лебединського ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона повідомила представників Місії ОБСЄ.

    В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

    Піротехнічні розрахунки ДСНС України за поточну добу розмінували майже 3 гектари території та передали на знищення 112 вибухонебезпечних предмети.

    Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню

    Теги: Росія окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
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