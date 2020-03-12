У Росії скоротили терміни розгляду заяв про прийом в російське громадянство



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Наразі ж іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди

Російська Рада Федерації ухвалила закон, який визнає українців та білорусів носіями російської мови без спеціальних співбесід.

Наразі ж іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, яку провела профільна комісія. Такий статус надає право отримати російське громадянство за спрощеною процедурою.

Закон передбачає можливість визнання комісією носіями російської мови без проходження співбесіди громадян Білорусії і України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови.

Також сенатори схвалили закон, який скорочує з шести до трьох місяців єдиний термін розгляду заяв про прийом в російське громадянство в спрощеному порядку.

Тепер закон має підписати президент Росії Володимир Путін.

Нагадаємо, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.

До слова, у МЗС Німеччини заперечили видачу віз мешканцям Донбасу з російськими паспортами.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ та у координації з делегаціями ЄС в Києві та Москві почали працювати над правилами, згідно з якими буде здійснюватися ідентифікація паспортів РФ, виданих мешканцям ОРДЛО.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Також Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу.