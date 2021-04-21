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    Думки вголос

    Путін прийшов по легалізацію ОРДЛО і воду в Крим

    • Віктор Андрусів

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін прийшов по легалізацію ОРДЛО і воду в Крим

    Два роки Зеленському брешуть його радники, і оточення

    Що ж давайте відверто, пане Президент

    Два роки назад, в цей день наш дійсно великий народ обрав шанс на зміни проти брехні і стагнації. Я, безсумнівно, був одним з цих людей. І, однозначно, вчинив би так і сьогодні. Бо народ, який вибирає шанс на зміни – має майбутнє.

    Але.

    Два роки ви і ваші радники розповідали нам про мир. Ви писали в іноземні видання про те, які великі досягнення миру. А насправді за цим миром стояли обіцянки легалізувати лідерів ОРДЛО і дати воду в Крим. Обіцянки, на які наш народ вам право не давав, і коли ви і ваша свита спробували їх втілити – то побачили, які будуть наслідки. Путін прийшов, до речі, саме за цими обіцянками.

    Два роки назад я передав вам план по війні на Донбасі. Там було чітко написано, що досягнути миру – не можливо, без умов капітуляції в інтересах Путіна. Тому треба використати мирний час для зміцнення економіки та оборони. Але ви навіть чути слово війна не хотіли. Я був змушений опублікувати цей план, оскільки «ваша свита» блокувала будь-яку розмову на цю тему, а пізніше з вашого оточення зачистили всіх патріотів, які попереджали про майбутню війну і не можливість поступок Кремлю. Саме з вашого офісу була злита можливо найвидатніша спецоперація по вагнерівцям, щоб «не розізлити Путіна».

    Давайте відверто, два роки ви вибрали лежати в теплій ванні, і оточувати себе тими, хто доливав вам теплої води. Два роки вам брешуть ваші радники, і оточення. Два роки ці люди поступово перетворювались на корупціонерів, і грались у важливих осіб. Але ви визнавали ворогом всіх, хто хоч якось намагався вказати на реальну ситуацію.

    За ці два роки – ви не зробили нічого, щоб зміцнити нашу оборону і підняти економіку - дві умови, без яких не можлива перемога у війні. Зараз коли ви попереджаєте про шантаж Путіна і можливе вторгнення наша країна живе без державного оборонного замовлення.

    Два роки ваш Офіс грає у футбол з Верховною Радою законопроектами «Про територіальну оборону». Як чудово було б зараз, якщо б сотні тисяч чоловіків організувались на навчання і підготовку до війни в рамках територіальної оборони. Це була б сильна відповідь Путіну, на його перекидання військ. Але цього не може відбутись – бо всі ці два роки вам «було не до цього».

    Два роки ваші некомпетентні «економісти» знищують економіку. Бізнес масово втік в тінь, жодних нових інвестицій в країну не відбулось. Війну виграють не тільки танками і літаками, а в першу чергу коштами, за які можна купити ці танки і літаки. Цих коштів у нас немає.

    Два роки ви на Заході прагнули бути миротворцем, а тому нічого не зроблено для отримання військової допомоги. Якщо Путін завтра вторгнеться потрібно буде чимало часу, щоб були прийняті рішення про надання нам військової допомоги. А саме часу в нас не буде.

    Ви забули просту тисячолітню мудрість Si vis pacem para bellum і сьогодні коли ворог у наших воріт, ми значно слабші чим могли б бути.

    І тим не менше, ми будемо битись. Як в 2013-14 і ось вже 7 років. Як 100, 200 і 400 років назад це робили наші предки. Саме наш дійсно великий народ воював, коли влада була неспроможна і розвалена. Саме ми не давали капітулювати попередній і вашій владі – ці два роки. І саме ми будемо знову першими на війні.

    Сила нашого народу – це єдине, у що ви мали вірити ці два роки. І, здається, єдине, про що ви забули.

    Джерело: блог Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія війна Путін бізнес ОРДЛО Володимир Зеленський
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