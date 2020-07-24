Росія ще більше спростила правила видачі своїх паспортів для українців



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За новими правилами людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства

Путін воліє роздавати російські паспорти усім «колишнім радянським громадянам»

У РФ набув чинності федеральний закон про спрощене отримання російського громадянства іноземцям, зокрема українцям, та людям без громадянства. За новими правилами, людина не повинна відмовлятися від колишнього громадянства і може претендувати на новий статус, проживши в країні менше, ніж було потрібно раніше, пишуть російські ЗМІ.

«Тепер колишнім радянським громадянам, які не мають громадянства і проживають на території ексрадянських республік, до отримання російського паспорта не обов'язково перебувати в Росії протягом трьох років і підтверджувати наявність законного джерела доходу. Те ж саме стосується іноземців, один з батьків яких живе в Росії і має громадянство, або якщо людина створила сім'ю з росіянином чи росіянкою», - йдеться в повідомленні.

Отже за новими правилами, громадянам України, Білорусії, Казахстану, Молдови досить чинного дозволу на проживання при подачі заяви на отримання російського паспорта.

«Випускники російських вузів можуть розраховувати на новий статус не через три, а через один рік роботи в країні», - пояснюють журналісти нові правила.

Раніше президент РФ Володимир Путін спростив отримання громадянства для іноземців з повнолітніми дієздатними російськими дітьми. У березні був прийнятий закон про спрощене отримання російського паспорта для українців і білорусів. Згідно з цим законом українці та білоруси, які вільно говорять по-російськи, можуть бути визнані «носіями російської мови» при подачі заяви.

Ще наприкінці лютого стало відомо, що РФ хоче зробити роздачу російського громадянства ще більш доступнішою.

11 березня у Росії схвалили закон про визнання українців і білорусів «носіями російської мови»

Нагадаємо, на початку березня цього року у держдумі РФ різко відреагували на посилення правил виїзду в Росію для українців.

До слова, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів окупованого Донбасу.