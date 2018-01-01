  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російські прикордонники ліквідують свої блокпости в окупованому Криму

    Офіційних коментарів російських прикордонників щодо ліквідації блокпостів наразі немає
    У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока, передає Крим.Реалії.
    • Сьогодні, 10:17
    • Розсилка
    Блокпост росіян в окупованому Криму&nbsp;
    Фото: УНІАН
    Блокпост росіян в окупованому Криму 

    Офіційних коментарів російських прикордонників щодо ліквідації блокпостів наразі немає

    У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока, передає Крим.Реалії.

    За його словами, російські прикордонники раніше зняли пости навпроти КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка», а 14 лютого проводять заходи щодо ліквідації поста навпроти «Чонгара».

    Він зазначив, що російські прикордонники знімають свої блокпости, які перебували в безпосередній близькості до українських постам, але російські пропускні пункти на адмінкордоні з окупованим Кримом продовжують функціонувати.

    Причини того, що відбувається, українським прикордонникам невідомі.

    «Це жодним чином не впливає на роботу українських служб, українські КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють у штатному режимі», — зазначив він.

    Офіційних коментарів російських прикордонників щодо цього немає.

     

    Читайте також
    прикордонники Крим Росія окупанти в Криму КПВВ окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ