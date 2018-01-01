Російські прикордонники ліквідують свої блокпости в окупованому Криму
- Сьогодні, 10:17
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Офіційних коментарів російських прикордонників щодо ліквідації блокпостів наразі немає
У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока, передає Крим.Реалії.
За його словами, російські прикордонники раніше зняли пости навпроти КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка», а 14 лютого проводять заходи щодо ліквідації поста навпроти «Чонгара».
Він зазначив, що російські прикордонники знімають свої блокпости, які перебували в безпосередній близькості до українських постам, але російські пропускні пункти на адмінкордоні з окупованим Кримом продовжують функціонувати.
Причини того, що відбувається, українським прикордонникам невідомі.
«Це жодним чином не впливає на роботу українських служб, українські КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють у штатному режимі», — зазначив він.
Офіційних коментарів російських прикордонників щодо цього немає.