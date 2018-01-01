Російські прикордонники ліквідують свої блокпости в окупованому Криму

Офіційних коментарів російських прикордонників щодо ліквідації блокпостів наразі немає

У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока, передає Крим.Реалії.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Блокпост росіян в окупованому Криму

Офіційних коментарів російських прикордонників щодо ліквідації блокпостів наразі немає

У Держприкордонслужбі України повідомили, що російські прикордонники ліквідують блокпости на адміністративній межі материкової України з анексованим Кримом. Про це розповів помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока, передає Крим.Реалії.

За його словами, російські прикордонники раніше зняли пости навпроти КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка», а 14 лютого проводять заходи щодо ліквідації поста навпроти «Чонгара».

Він зазначив, що російські прикордонники знімають свої блокпости, які перебували в безпосередній близькості до українських постам, але російські пропускні пункти на адмінкордоні з окупованим Кримом продовжують функціонувати.

Причини того, що відбувається, українським прикордонникам невідомі.

«Це жодним чином не впливає на роботу українських служб, українські КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють у штатному режимі», — зазначив він.

Офіційних коментарів російських прикордонників щодо цього немає.