Російські прикордонники заявили, що затримали двох рибалок в Азовському морі
- Сьогодні, 00:58
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Розсилка
Рибалок затримали 10 травня співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю
Російські прикордонники заявили, що затримали в Азовському морі судно з двома рибалками без документів і доставили їх до порту Єйська.
Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на прес-службу прикордонного управління ФСБ по Краснодарському краю.
За даними прес-служби, рибалок затримали 10 травня співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Краснодарському краю. Зазначають, що їх піймали «на незаконному вилові риби, зокрема двох особин червонокнижного осетра російського».
«У зв’язку з відсутністю у затриманих документів, що засвідчують особу, а також дають право на рибальство, вони разом із судном доставлені до порту Єйська для встановлення особи і прийняття процесуального рішення», — зазначив співрозмовник.
Нагадаємо, 11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок, які вийшли у море і не повернулись. Рятувальники розпочали пошукову операцію в Азовському морі.
Як інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області, було відомо, що 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та досі не повернулись. Згодом з’ясувалось, що їх могли затримати російські прикордонники.