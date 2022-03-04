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    У Росії за так звані «фейки» про армію садитимуть до тюрми на 15 років – рішення Держдуми

    У Росії&nbsp;передбачили й покарання &laquo;за заклики до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії. - У Росії за так звані «фейки» про армію садитимуть до тюрми на 15 років – рішення Держдуми
    У Росії передбачили й покарання «за заклики до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росії.
    фото з відкритих джерел

    В Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Державна дума Росії ухвалила 4 березня відразу у трьох читаннях законопроєкт про кримінальну відповідальність за так звані «фейки» про дії російських збройних сил в Україні. Він передбачає значні терміни позбавлення волі, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

    Йдеться про поправки до закону «Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав». Вони додають до Кримінального кодексу нову статтю. За повідомлення про діяльність армії, які суд визнає «наперед помилковими», загрожує штраф або до трьох років колонії.

    Якщо при цьому використовується службове становище, є корисливі спонукання або «штучно створюються докази», термін позбавлення волі – від п’яти до 10 років. Якщо ж «фейки» спричинять тяжкі наслідки – покарання становитиме до 15 років.

    Передбачено і покарання «за заклики до перешкоджання використанню російських військ для захисту інтересів Росі» або «за дискредитацію такого використання» – спочатку адміністративна відповідальність, а при повторенні – кримінальна, до трьох років колонії. Подібна відповідальність передбачена за заклики до санкцій проти Росії.

    У ніч на п’ятницю було заблоковано сайти кількох медіа, зокрема, Радіо Свобода, а також соцмережі Facebook та Twitter.

    Раніше у Генеральній прокуратурі Росії заявили, що участь у «нібито мирних «антивоєнних» акціях» може бути кваліфікована як «участь у діяльності в екстремістській організації».

    Нагадаємо, в Україні триває дев’ятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Свобода армія війна радіо весна #stoprussia
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    У Росії за так звані «фейки» про армію садитимуть до тюрми на 15 років – рішення Держдуми