Росія порушила справу про «фейки» проти журналіста Невзорова
СК порушив кримінальну справу за статтею про фейки про російську армію
Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження Невзорова
Слідчі порушили кримінальну справу стосовно публіциста Олександра Невзорова. Йому звинувачують у п. «д» ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил РФ).
Слідство вважає, що 9 березня Невзоров на своїй сторінці в Instagram і на YouTube-каналі опублікував «відомо неправдиву інформацію про навмисний обстріл Збройними Силами Російської Федерації пологового будинку в місті Маріуполі».
«Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями потерпілих від обстрілу мирних громадян. Джерелами розповсюдження цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про помилковість зазначених відомостей, що розповсюджуються в мережі Інтернет», – йдеться у повідомленні СК від 22 березня.
Відомо, що у неділю, 20 березня, Невзоров перебував в Ізраїлі, де читав лекцію.
Дії, передбачені ч. 2 ст. 207.3 КК РФ, караються штрафом у розмірі від 3 до 5 млн рублів, або примусовими роботами на строк до 5 років, а найсуворіший захід – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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