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    Росія порушила справу про «фейки» проти журналіста Невзорова

    СК порушив кримінальну справу за статтею про фейки про російську армію&nbsp; - Росія порушила справу про «фейки» проти журналіста Невзорова

    СК порушив кримінальну справу за статтею про фейки про російську армію 

    фото з відкритих джерел

    Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження Невзорова

    Слідчі порушили кримінальну справу стосовно публіциста Олександра Невзорова. Йому звинувачують у п. «д» ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень свідомо неправдивої інформації про дії Збройних сил РФ).

    Слідство вважає, що 9 березня Невзоров на своїй сторінці в Instagram і на YouTube-каналі опублікував «відомо неправдиву інформацію про навмисний обстріл Збройними Силами Російської Федерації пологового будинку в місті Маріуполі».

    «Публікації супроводжувалися недостовірними фотографіями потерпілих від обстрілу мирних громадян. Джерелами розповсюдження цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про помилковість зазначених відомостей, що розповсюджуються в мережі Інтернет», – йдеться у повідомленні СК від 22 березня.

    Відомо, що у неділю, 20 березня, Невзоров перебував в Ізраїлі, де читав лекцію.

    Дії, передбачені ч. 2 ст. 207.3 КК РФ, караються штрафом у розмірі від 3 до 5 млн рублів, або примусовими роботами на строк до 5 років, а найсуворіший захід – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Нагадаємо, російська агресія на покоління вперед відверне Україну від російської культури та російської мови, а до росіян ставитимуться, як до німців після Другої світової війни, вважає один із головних письменників сучасної України, російськомовний автор Андрій Курков.

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    Теги: росія окупанти війна Україна письменник журналіст окупація #stoprussia
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    Росія порушила справу про «фейки» проти журналіста Невзорова