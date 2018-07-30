Російські тюремники дозволили політв’язню Кольченку побачитись з мамою



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Олександр Кольченко зустрівся з мамою у російській колонії

Мати Кольченка прибула до Челябінська

Матері українського політв’язня Олександра Кольченка російські тюремники дозволили триденне побачення з сином. Вона вже прибула до Челябінська.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на прес-службу регіональної громадської наглядової комісії РФ.

«Родичам дозволили побути разом три дні. Для більш комфортного перебування їм виділили кімнату з усіма зручностями в готелі виправного закладу», — сказали в прес-службі.

Також представники російської наглядової комісії, яка ніби-то контролює дотримання прав людини в місцях позбавлення волі у РФ, зустрілися з матір’ю Кольченка.

«Мама хоче тільки одного, щоб її сина випустили на свободу. Можливо, це може бути обмін на російських ув’язнених в українських в’язницях», — зазначили в комісії.

Росіяни також заявили, що після припинення голодування Кольченко повернувся до попередньої ваги — 64 кілограми.

Як відомо, Кольченко, якого утримують в колонії в Челябінській області, 26 червня написав заяви про бажання зустрічі з консулом України та уповноваженою Верховної Ради з прав людини.