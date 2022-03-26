Стало відомо, скільки залізничників загинули за місяць повномасштабної війни з Росією

64 залізничники дістали поранення різного ступеня тяжкості, троє перебувають у полоні

Перший місяць повномасштабної війни з Росією забрав життя 54 залізничників. Про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін у Telegram-каналі. Ще 64 залізничники дістали поранення різного ступеня тяжкості, троє перебувають у полоні.

«І це найважча для мене сторона війни», – додав Камишін.

Також посадовець розповів, що під час ремонту контактної мережі в результаті вибуху загинула залізничниця 1974 року народження та поранено залізничника 1972 року народження, його у важкому стані доправили в лікарню.

«Так, у того, що залізниця працює за графіком, є ціна. І це найвища ціна, вона вимірюється життями наших залізничників. Хіба ще комусь не ясно, що ми будемо йти до кінця, до перемоги, ми не зупинимось. Закрите небо допоможе нам зберегти життя наших залізничників, найдорожче що в нас є», – зауважив Камишін.

Нагадаємо, у четвер, 24 березня, близько 21 години евакуаційний поїзд Київ – Івано-Франківськ потрапив під обстріл під Васильковом, що поблизу Києва.

Протягом березня «Укрзалізниця» перевезла 2,7 млн людей зі сходу, півночі та півдня України у центральні та західні регіони. Також відомство доставило понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль (Польща).

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.