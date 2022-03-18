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    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)

    Ліквідація наразі триває - Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Ліквідація наразі триває
    Фото: ДСНС

    За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб

    Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва, повідомили в ДСНС.

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    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у п'ятиповерховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.

    На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з першого по третій поверхи. Ліквідація наразі триває.

    На місці задіяно вісім вісім одиниць пожежної техніки та 47 рятувальників. За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано чотири особи. На жаль, одна людина загинула.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 18 березня
    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)