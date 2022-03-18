Залишки ракети впали на житловий район Києва. Є загиблий (фото, відео)

За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб

Внаслідок потрапляння залишків збитої ракети сталось загоряння у житловому будинку Подільського району Києва, повідомили в ДСНС.

18 березня о 8:04 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння у п'ятиповерховому житловому будинку, що у Подільському районі столиці.

На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що сталось загоряння з першого по третій поверхи. Ліквідація наразі триває.

На місці задіяно вісім вісім одиниць пожежної техніки та 47 рятувальників. За попередньою інформацією, врятовано 12 осіб, евакуйовано 98 осіб, травмовано чотири особи. На жаль, одна людина загинула.