Російські ЗМІ влаштували травлю Меловіну, який заговорив українською

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Меловін

На офіційних заходах у Лісабоні український виконавець розмовляє виключно українською

Представник України на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2018», виконавець з Одеси Melovin (Костянтин Бочаров), «образив» у Лісабоні російських журналістів. Як пишуть російські ЗМІ, Melovin «демонстративно проігнорував» їх на прес-конференції перед другим півфіналом, повідомляє «Новинарня».

«Він тримався дружелюбно з представниками ЗМІ всіх інших країн, але з пресою з Росії спілкуватися відмовився», – пише, зокрема, Газета.ru.

Видання також зазначає, що співак висловив своє ставлення до колишніх учасниць від України на «Євробаченні» Світлани Лободи та Ані Лорак, які гастролюють у Росії.

«Я великий фанат своєї країни. Я з України і дуже цим пишаюся… Я не знаю, що в голові у цих артистів, як вони міркують і який висновок роблять зі слова «музика». Я б не робив так, як робили вони. Я фанат своєї країни, у мене є своя чітка позиція. Я люблю Україну», – сказав Melovin.

Зазначимо, що на офіційних заходах у Лісабоні український виконавець розмовляє виключно українською мовою (хоча в Україні постійно розмовляв російською).

Цей факт став іще однією «червоною ганчіркою» для російських ЗМІ, які активно висміяли Melovin за те, що він «забув рідну мову» (до них приєдналися й деякі українські).

Річ у тім, що на прес-конференції 4 травня Melovin, розповідаючи про те, як багато йому пишуть прихильники, забув слово «листів» (російською – «писем») і перепитав його у перекладачки.

Фінал «Євробачення-2018» відбудеться 12 травня в столиці Португалії Лісабоні. Український співак Melovin виступить першим.

Нагадаємо, виступ представника України, співака Меловіна у другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення перетнув межу у два мільйони переглядів.

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