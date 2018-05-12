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    Культура

    Виступ Меловіна на Євробаченні перетнув межу у два мільйони переглядів

    • Сьогодні, 08:59
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    Виступ Меловіна подивились 2 026 112 разів.

    Виступ представника України, співака Меловіна у другому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення перетнув межу у два мільйони переглядів. Таку кількість переглядів виступ співака під пісню Under The Ladder набрав за півтори доби після закінчення трансляції.

    Станом на 8:55 12 травня виступ Меловіна подивились 2 026 112 разів.

    Кількість переглядів виступу є більшою ніж у цьогорічних фаворитів Євробачення – представника Норвегії Олександра Рибака (948 тисяч) та Бенжаміна Ігроссо (495 тисяч), які разом із Меловіном виступали у другому півфіналі.

    Перевершує результат Меловіна лише виступ представниці Росії Юлії Самойлової, що не пройшла до фіналу конкурсу. У її виступу 2,4 млн переглядів. У трендах українського YouTube виступ Меловіна є першим вже другу добу.

    Нагадаємо, Меловін виступив 10 травня. 12 травня він відкриє фінал пісенного конкурсу Євробачення.

    Євробачення Україна
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