Російських строковиків насильно переводять на контракт і відправляють на війну в Україну

Контрактниками одномоментно стають цілі полки, заявив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

Російських строковиків примусово переводять на контрактну службу та відправляють до кордону з Україною. Про це виданню «Такие дела» повідомив заступник голови Комітету солдатських матерів Росії Андрій Курочкін.

За його словами, солдати повідомили батькам, що у них змінився статус військових квитків зі строковиків на контрактників. «Переводять (на контракт) цілими полицями, хоча хлопці не подавали жодних рапортів для цього, не виявляли ініціативи. Є факти застосування фізичного насильства, побиття тих, хто відмовляється ставати контрактником. Далі повна невідомість, тому що телефони відбирають. У нас шквал дзвінків від наляканих матерів з усієї Росії. Вони плачуть, не знають, чи живі, чи здорові їхні діти. Проблеми, пов'язані із забезпеченням продовольством, вже відійшли на десятий план», – сказав Курочкін.

Як повідомляється, Комітет солдатських матерів Росії готує скарги до Головної військової прокуратури, громадської приймальні Міноборони та інших відомств з вимогою не переводити строковиків на контрактну службу. «Якщо йде війна, то займатися нею мають професіонали, а не ненавчені зелені хлопці. Ми це вже проходили на прикладі Афганістану та Чечні…», – підсумував Курочкін. Те, що відбувається, він назвав катастрофою.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 р. близько 5:00 ранку російські окупанти почали повномасштабне вторгнення в Україну.