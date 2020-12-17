Росія відсторонена від міжнародних спортивних змагань на два роки

Росії також заборонено протягом двох років претендувати на проведення у себе Олімпійських і Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу

Суд у Лозанні прийняв рішення за підсумками слухань між Російським антидопінговим агентством і Всесвітнім антидопінговим агентством

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) ухвалив рішення на два роки заборонити російським спортсменам виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором.

Про це повідомляється в рішенні суду за підсумками слухань між Російським антидопінговим агентством і Всесвітнім антидопінговим агентством.

Покарання розпочинається з 17 грудня 2020 року, отже, росіяни не зможуть виступати під своїм прапором до грудня 2022 року.

Заборона не поширюється на вболівальників на трибунах.

Росії також заборонено протягом двох років претендувати на проведення у себе Олімпійських і Паралімпійських ігор, а також чемпіонатів світу.

До відома, покарання стосується невідповідностей даних, отриманих Всесвітнім антидопінговим агентством у січні 2019 року з московської лабораторії в центрі звіту McLaren 2016 року, яка виявила широко розроблену та витончену державну спонсорську мережу спортивного допінгу.

Згідно з доповіддю Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА), у доповіді було встановлено, що російська держава змовилася зі спортсменами та спортивними чиновниками здійснити допінгову програму, яка була небаченою за своїми масштабами та амбіціями.

Отримані результати призвели до санкцій, у тому числі жодна збірна Росії не була присутня на Зимових Олімпійських іграх 2018 року в Пхенчхані, при цьому певні спортсмени, які мають право на участь, змагались під нейтральним прапором.

Остання заборона залишає відкритими двері для російських спортсменів, які зможуть довести, що вони не заплямовані скандалом, змагатися як нейтральні спортсмени.