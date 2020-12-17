Порошенко привітав рішення Ради ЄС продовжити санкції проти Росії

Рада Євросоюзу продовжила санкції проти Росії ще на пів року

Демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом, – зазначив лідер партії «Європейська солідарність

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського Союзу санкцій проти Росії.

На сторінці у Facebook він наголосив – єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

«Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на пів року економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої держави. Важливо, що демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», – пише Петро Порошенко.

За словами п’ятого президента, «це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер».

«Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу і анексованого Криму, а Україна разом з ЄС та НАТО будуватимуть спільне демократичне майбутнє», – переконаний лідер «Європейської солідарності».

Нагадаємо, Рада Євросоюзу у четвер, 17 грудня, затвердила продовження ще на шість місяців економічних санкцій проти Росії у зв'язку з агресією в Україні.