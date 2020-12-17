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    Путін назвав Росію «білою і пухнастою» у порівнянні з країнами Заходу

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    Володимир Путін:&nbsp;У порівнянні з вами - так, так і є, ми білі і пухнасті - Путін назвав Росію «білою і пухнастою» у порівнянні з країнами Заходу
    Володимир Путін: У порівнянні з вами - так, так і є, ми білі і пухнасті
    Фото: прес-служба президента Росії

    Путін поскаржився на «підступність Заходу, який постійно обманює» Росію

    Президент Росії Володимир Путін під час великої прес-конференції звинуватив країни Заходу у підступності стосовно Москви. За словами Путіна, Захід обманув Кремль і почав розширювати НАТО на схід, що суперечило домовленостям після розпаду СРСР. 

    «У порівнянні з вами - так, так і є, ми білі і пухнасті ... Ми почули ваші запевнення про те, що НАТО не буде розвиватися на схід, але ви не виконали своїх обіцянок», – цитує Путіна РБК.

    Відносини між країнами Заходу та Росією істотно погіршились в лютому-березні 2014 року, коли Кремль  після падіння в Україні режиму президента Віктора Януковича провів спецоперацію з окупації Криму та частини Луганської та Донецької областей. Кремль звинуватив Захід в намаганні повалити «законну владу» Януковича та розширити свій вплив далі на схід.

    Росія продовжує окупацію Криму та підживлює війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів. 

    У відповідь на російську агресію країни Заходу ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції. У 2017 році США розширили санкції проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року. У 2018 році Вашингтон розширив cанкції за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля в Великій Британії.

    У розробці другий пакет санкцій, який передбачає заборону на операції з активами найбільших держбанків РФ в США, заборону на операції з новими російськими борговими зобов'язаннями, заборону на проведення операції з американським доларом.

    У відповідь РФ ввела проти Заходу контрсанкції та запровадила ембарго на постачання західних товарів. 

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    Теги: Росія США Путін
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