Путін назвав Росію «білою і пухнастою» у порівнянні з країнами Заходу

Володимир Путін: У порівнянні з вами - так, так і є, ми білі і пухнасті

Путін поскаржився на «підступність Заходу, який постійно обманює» Росію

Президент Росії Володимир Путін під час великої прес-конференції звинуватив країни Заходу у підступності стосовно Москви. За словами Путіна, Захід обманув Кремль і почав розширювати НАТО на схід, що суперечило домовленостям після розпаду СРСР.

«У порівнянні з вами - так, так і є, ми білі і пухнасті ... Ми почули ваші запевнення про те, що НАТО не буде розвиватися на схід, але ви не виконали своїх обіцянок», – цитує Путіна РБК.

Відносини між країнами Заходу та Росією істотно погіршились в лютому-березні 2014 року, коли Кремль після падіння в Україні режиму президента Віктора Януковича провів спецоперацію з окупації Криму та частини Луганської та Донецької областей. Кремль звинуватив Захід в намаганні повалити «законну владу» Януковича та розширити свій вплив далі на схід.

Росія продовжує окупацію Криму та підживлює війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.

У відповідь на російську агресію країни Заходу ввели секторальні і персональні економічні антиросійські санкції. У 2017 році США розширили санкції проти Росії за її втручання в президентські вибори 2016 року. У 2018 році Вашингтон розширив cанкції за отруєння екс-агента Сергія Скрипаля в Великій Британії.

У розробці другий пакет санкцій, який передбачає заборону на операції з активами найбільших держбанків РФ в США, заборону на операції з новими російськими борговими зобов'язаннями, заборону на проведення операції з американським доларом.

У відповідь РФ ввела проти Заходу контрсанкції та запровадила ембарго на постачання західних товарів.



