Російський експерт пояснив, чому Москва не стане шукати заміни Кадирову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Соколов, експерт Free Russia Foundation з питань Північного Кавказу (США) Фото: Наталія Малиновська, Главком

Кадиров - вірна і віддана Путіну людина

Москва не буде міняти Рамзана Кадирова, бо він вигідний для Кремля. Про це розповів Денис Соколов, експерт Free Russia Foundation з питань Північного Кавказу (США), під прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Чи може Москва замінити Кадирова? Потрібно виходити з іншого питання, наскільки це змінить стабільність власне верхівки Кремля. «Кадиров – вірна і віддана людина. У нього велика власна приватна армія. У нього також є практична приватна спецслужба, яка працює на території сусідніх держав та західної Європи. Він також виконує деякі зовнішньо-політичні функції, наприклад, в арабському світі», - говорить Соколов.

Існує мережа представників Кадирова у пострадянських та європейських країнах. «Вони перш за все займаються бізнесом, це ті ж спортивні зали. Потім вони інтенсивно працюють з чеченською діаспорою. Лише в Європі проживає кілька сотень тисяч чеченців. Вони активно також нейтралізують будь-яких відомих представників чеченської діаспори, до яких можуть добратися погрозами, шантажем по відношенню до родичів, шантажем через вплив на іноземні спецслужби. Адже будь-який слідчий в місті Грозний може відкрити кримінальну справу на будь-якого чеченця, де буде сказано, що та чи та людина є іноземним агентом, учасником ІДІЛ, Аль-Каїда, одним словом, що дозволить фантазія. І цей папірець може стати підставою, щоб оголосити людину в міжнародний розшук Інтерпол. І тоді людину депортують до Росії, до Чечні, і цілком відомо, що тій людині загрожує», - пояснює Соколов.

За словами експерта, окрім того, вони ліквідовують ворогів Кадирова. Кадирівці залишаються безкарними за свої дії.

«Якщо його виключити з гри, то це сильно змінить баланс. Звичайно, ніхто не може гарантувати того, що Кадиров залишиться живим, адже у нього багато ворогів. Але не можна сказати, що от зараз назріла ситуація, що його захочуть прибрати. Його немає ким замінити. Якщо потрібна буде невеличка війна на Північному Кавказі, як зазвичай у нас все починається з маленької війни, що закінчується великою кров’ю, то це буде гарною можливістю прибрати Кадирова», - пояснює Соколов.

На думку експерта, поки що навпаки відбувається намагання вести зовнішнє управління на Північному Кавказі у більшій мірі, аніж розхитати там ситуацію.

«Звісно, Кадиров може «зариватися», але він це робить в рамках «бюджету». Періодично він «заривається», і те, що видавалося жахливим для всіх, уже згодом розповсюджується на територію всієї Росії – позасудові арешти, катування, тиск на інакодумців», - підсумував Соколов.

Читайте також:

Переглянути запис прес-конференції можна тут: