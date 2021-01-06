Російський корабель-трубоукладач повернувся у зону будівництва «Північного потоку-2»

На початку грудня 2020 року корабель стояв на рейді біля Калінінграда

На початку грудня 2020 року корабель стояв на рейді біля Калінінграда

Сьогодні під російським прапором ходить два спеціалізованих трубоукладальних судна і одне з них – «Академік Черський»

Російський корабель-трубоукладач «Академік Черський» вийшло з порту Мукран у Німеччині і підійшло до недобудованої ділянки газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться у даних сервісу MarineTraffic.

На початку грудня 2020 року корабель разом з суднами постачання «Умка» і «Балтійський дослідник» вийшло з точки добудови газопроводу і попрямували у Калінінград на територію Росії і встав на рейд Куршської коси.

Передбачається, що «Північний потік-2» з’єднає Німеччину і Росію через Балтійське море в обхід країн Балтії та Польщі.

Будівництво газогону було зупинене в кінці 2019 р. через схвалення конгресом США санкцій проти власників суден-трубоукладачів для проєкту. Тоді від участі в ньому відмовилася швейцарсько-голландська фірма Allseas.

«Газпрому» довелося шукати альтернативний варіант для добудови газопроводу. Офіційно про те, які судна будуть вести ці роботи, ні оператор «Nord Stream-2», ні «Газпромі» ніколи не говорили.

Сьогодні під російським прапором ходить два спеціалізованих трубоукладальних судна, здатних добудувати «Північний потік-2»: «Фортуна» і «Академік Черський».

Як повідомлялося 2 січня, сертифікаційна компанія Норвегії припинила співпрацю з «Північним потоком-2».

Нагадаємо, американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції. Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Російська баржа-трубоукладник «Фортуна» за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції з середини січня 2021 року, повідомляло наприкінці грудня Датське морське агентство. Однак в цей же час стало відомо, що «Фортуна» покинула місце проведення робіт.