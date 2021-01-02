Норвезька сертифікаційна компанія припинила співпрацю з «Північним потоком-2»

Без сертифікату відповідності експлуатація газогону неможлива

У звʼязку з введенням нових американських санкцій, обслуговування проєкту будівництва «Північного потоку-2» припинила норвезька сертифікаційна компанія Det Norske Veritas (DNV) GL. Як зазначають російські ЗМІ, компанія мала сертифікувати газогін після завершення його будівництва, без її сертифікату відповідності початок його експлуатації неможливий.

«DNV GL припинить всі заходи з первірки трубопровідної системи Nord Stream 2 відповідно до санкцій і до тих пір, поки ці санкції залишаються в силі. Ми реалізуємо план по згортанню нашої підтримки проекту», – йдеться в заяві компанії, що надійшла до РБК.

DNV GL – партнер функціонуючого газопроводу «Північний потік» і газопроводу «Північний потік-2», який зараз будується.

Перший газопровід проходить щорічну сертифікацію DNV GL з 2012 року. Процедури перевірки DNV спрямовані на те, щоб мінімізувати ризики від проекту для життя людей, майна та навколишнього середовища.

Трубопровід «Північний потік-2» був спроектований за стандартом підводних трубопроводів DNV-OS-F101. Інспекція та сертифікація газопроводу обовʼязкова на його данській ділянці, будівництво на якій ще не почалося.

Американські санкції, які вступили в силу 1 січня з прийняттям в конгресі США оборонного бюджету, фактично забороняють іноземним компаніям надавати послуги з тестування, інспектування та сертифікації трубопроводу. Їм дано 30 днів на те, щоб покинути проект, в іншому випадку їм загрожують санкції. Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Російська баржа-трубоукладник «Фортуна» за підтримки інших російських судів повинна приступити до будівництва датської секції з середини січня 2021 року, повідомляло наприкінці грудня Датське морське агентство. Однак в цей же час стало відомо, що «Фортуна» покинула місце проведення робіт.