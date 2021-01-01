Конгрес подолав вето Трампа на оборонний бюджет
Уперше за час президентства Трампа його вето змогли подолати обидві палати американського Конгресу
Сенат Конгресу США в п'ятницю, 1 січня, подолав вето президента Дональда Трампа і прийняв оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік у розмірі $740 млрд.
Обидві палати Конгресу вперше за весь час президентства Трампа змогли подолати його вето.
Зазначимо, бюджету передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2». До цього Трамп неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт. Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі та Сенаті, то американські конгресмени, як зазначає телеканал, скоріш за все скасують вето Трампа. Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату. Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік. Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України. Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».
Зазначимо, бюджету передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2».
До цього Трамп неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт.
Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі та Сенаті, то американські конгресмени, як зазначає телеканал, скоріш за все скасують вето Трампа.
Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.
Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.
Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.
Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».