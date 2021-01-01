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    У світі

    Конгрес подолав вето Трампа на оборонний бюджет

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    Оборонний бюджет США схвалено в обхід вето Трампа - Конгрес подолав вето Трампа на оборонний бюджет
    Оборонний бюджет США схвалено в обхід вето Трампа

    Уперше за час президентства Трампа його вето змогли подолати обидві палати американського Конгресу

    Сенат Конгресу США в п'ятницю, 1 січня, подолав вето президента Дональда Трампа і прийняв оборонний бюджет на 2021 фінансовий рік у розмірі $740 млрд.

    Обидві палати Конгресу вперше за весь час президентства Трампа змогли подолати його вето.

    Зазначимо, бюджету передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2».

    До цього Трамп неодноразово погрожував накласти вето на законопроєкт.

    Оскільки цей документ мав підтримку в Конгресі та Сенаті, то американські конгресмени, як зазначає телеканал, скоріш за все скасують вето Трампа.

    Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

    Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

    Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

    Крім того, законопроєкт містить положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

    Теги: США бюджет Дональд Трамп Турецький потік Сенат США Північний потік-2
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