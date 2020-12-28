У Німеччині закінчили будівництво відрізку «Північного потоку-2»

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км

Роботи у данській економічній зоні планують почати в середині січня

У Німеччині закінчили прокладання труб російського газопроводу «Північний потік-2», – за місяць проклали 2,6 км.

Про це повідомляє російське видання РБК.

У компанії «Nord Stream 2» заявили, що закінчили прокладання в німецькій виключній економічній зоні. Тепер залишився лише відрізок «Північного потоку-2» в Данії.

Роботи у данській економічній зоні планують почати в середині січня.

За даними S&P Platts, там потрібно укласти близько 147 км трубопроводу.

Раніше Данське енергетичне агентство (ДЕА) нагадало про важливу умову продовження будівництва «Північного потоку-2» у виключній економічній зоні королівства. В агентстві заявили, що перед поновленням будівництва оператор газопроводу – компанія Nord Stream 2 повинен представити оновлений графік робіт. Однак інформація від оператора поки не надходила.

Газопровід з Росії до Німеччини повинні були завершити ще в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США. У зв’язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі проєкту перенеслися на невизначений час.

Як повідомлялося 17 грудня, США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2».

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Нагадаємо, добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.