Російське судно для добудови «Північного потоку-2» повернулося в порт стоянки

З 15 січня «Фортуна» може приступити до робіт у винятковій економічній зоні Данії

Судно працювало над укладанням трубопроводу з 11 грудня

Трубоукладальне судно «Фортуна» покинуло район проведення робіт для добудови «Північного потоку-2» і повернулося в порт Вісмар. Про це повідомляє «Інтерфакс».

Згідно з останніми даними міжнародної системи позиціювання морських суден, зараз «Фортуна» знаходиться за 170 кілометрів від порту стоянки й за 100 кілометрів від місця проведення робіт у винятковій економічній зоні Німеччини.

Судно працювало над укладанням трубопроводу з 11 грудня. Планувалося побудувати 2,6 кілометра труби по кожній гілці морської магістралі на глибині в 30 метрів. З 15 січня «Фортуна» може приступити до робіт у винятковій економічній зоні Данії.

Раніше Данське енергетичне агентство (ДЕА) нагадало про важливу умову продовження будівництва «Північного потоку-2» у виключній економічній зоні королівства. В агентстві заявили, що перед поновленням будівництва оператор газопроводу – компанія Nord Stream 2 повинен представити оновлений графік робіт. Однак інформація від оператора поки не надходила.

Газопровід з Росії до Німеччини повинні були завершити ще в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США. У зв’язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі проєкту перенеслися на невизначений час.

Як повідомлялося 17 грудня, США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2».

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Нагадаємо, добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.