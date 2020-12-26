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    Економіка та фінанси

    Російське судно для добудови «Північного потоку-2» повернулося в порт стоянки

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    З 15 січня &laquo;Фортуна&raquo; може приступити до робіт у винятковій економічній зоні Данії - Російське судно для добудови «Північного потоку-2» повернулося в порт стоянки
    З 15 січня «Фортуна» може приступити до робіт у винятковій економічній зоні Данії

    Судно працювало над укладанням трубопроводу з 11 грудня

    Трубоукладальне судно «Фортуна» покинуло район проведення робіт для добудови «Північного потоку-2» і повернулося в порт Вісмар. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Згідно з останніми даними міжнародної системи позиціювання морських суден, зараз «Фортуна» знаходиться за 170 кілометрів від порту стоянки й за 100 кілометрів від місця проведення робіт у винятковій економічній зоні Німеччини.

    Судно працювало над укладанням трубопроводу з 11 грудня. Планувалося побудувати 2,6 кілометра труби по кожній гілці морської магістралі на глибині в 30 метрів. З 15 січня «Фортуна» може приступити до робіт у винятковій економічній зоні Данії.

    Раніше Данське енергетичне агентство (ДЕА) нагадало про важливу умову продовження будівництва «Північного потоку-2» у виключній економічній зоні королівства. В агентстві заявили, що перед поновленням будівництва оператор газопроводу – компанія Nord Stream 2 повинен представити оновлений графік робіт. Однак інформація від оператора поки не надходила.

    Газопровід з Росії до Німеччини повинні були завершити ще в кінці 2019 року, однак цьому завадили санкції США. У зв’язку з обмеженнями з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що надавала трубоукладач. Росії довелося шукати інше судно, а терміни здачі проєкту перенеслися на невизначений час.

    Як повідомлялося 17 грудня, США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2».

    Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

    Нагадаємо, добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року. 

    Теги: ЗМІ США санкції будівництво Данія Північний потік-2
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