Російське судно для добудови «Північного потоку-2» повернулося в порт стоянки
Судно працювало над укладанням трубопроводу з 11 грудня
Трубоукладальне судно «Фортуна» покинуло район проведення робіт для добудови «Північного потоку-2» і повернулося в порт Вісмар. Про це повідомляє «Інтерфакс».
Згідно з останніми даними міжнародної системи позиціювання морських суден, зараз «Фортуна» знаходиться за 170 кілометрів від порту стоянки й за 100 кілометрів від місця проведення робіт у винятковій економічній зоні Німеччини.
Судно працювало над укладанням трубопроводу з 11 грудня. Планувалося побудувати 2,6 кілометра труби по кожній гілці морської магістралі на глибині в 30 метрів. З 15 січня «Фортуна» може приступити до робіт у винятковій економічній зоні Данії.
Раніше Данське енергетичне агентство (ДЕА) нагадало про важливу умову продовження будівництва «Північного потоку-2» у виключній економічній зоні королівства. В агентстві заявили, що перед поновленням будівництва оператор газопроводу – компанія Nord Stream 2 повинен представити оновлений графік робіт. Однак інформація від оператора поки не надходила.
Як повідомлялося 17 грудня, США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2».
Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.
Нагадаємо, добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.