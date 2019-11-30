Стала відома дата першого судового засідання у справі MH17 у Гаазі



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Наразі незрозуміло, чи буде хтось з обвинувачених присутній на засіданнях

Засідання відбуватимуться протягом 25 тижнів

Перше судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 Malaysia Airlines у Гаазі заплановано на 9 березня 2020 рік.

Про це повідомляє NL Times.

Зазначається, що будівлю суду на час слухань посилено охоронятимуть, а засідання транслюватимуться онлайн. Заради розгляду цієї справи Нідерланди навіть змінили законодавство – тепер частина слухань проходитиме англійською.

Зала суду вміщатиме півтисячі журналістів, а самі засідання відбуватимуться протягом 25 тижнів: 9-13 березня, 23-27 березня, 8 червня – 3 липня і 31 серпня-13 листопада. Суд також розглядатиме справу у 2021 році – з 1 лютого по 26 березня.

Потерпілим буде надана можливість виступити в одному з зал суду. Однак незрозуміло, чи буде хтось з обвинувачених присутній на засіданнях. Керуватимуть справою троє суддів Окружного суду Гааги.

Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.