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    Стала відома дата першого судового засідання у справі MH17 у Гаазі

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    <p>Наразі незрозуміло, чи буде хтось з обвинувачених присутній на засіданнях</p> - Стала відома дата першого судового засідання у справі MH17 у Гаазі

    Наразі незрозуміло, чи буде хтось з обвинувачених присутній на засіданнях

    Засідання відбуватимуться протягом 25 тижнів

    Перше судове засідання у справі про збитий літак рейсу MH17 Malaysia Airlines у Гаазі заплановано на 9 березня 2020 рік.

    Про це повідомляє NL Times.

    Зазначається, що будівлю суду на час слухань посилено охоронятимуть, а засідання транслюватимуться онлайн. Заради розгляду цієї справи Нідерланди навіть змінили законодавство – тепер частина слухань проходитиме англійською.

    Зала суду вміщатиме півтисячі журналістів, а самі засідання відбуватимуться протягом 25 тижнів: 9-13 березня, 23-27 березня, 8 червня – 3 липня і 31 серпня-13 листопада. Суд також розглядатиме справу у 2021 році – з 1 лютого по 26 березня.

    Потерпілим буде надана можливість виступити в одному з зал суду. Однак незрозуміло, чи буде хтось з обвинувачених присутній на засіданнях. Керуватимуть справою троє суддів Окружного суду Гааги.

    Нагадаємо, у Нідерландах заявили про нових свідків у справі про збиття МН17.

    17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, в результаті чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

    У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

    Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

    Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

    СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

    суд Боїнг авіакатастрофа Нідерланди МН-17 правосуддя
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