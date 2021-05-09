Великі автомобільні черги утворилися на західних кордонах країни

Прикордонники припускають, що така ситуація триватиме ще декілька днів

Із завершенням великодніх свят, пасажиропотік на західному кордоні України зростає. При цьому фіксується перевага виїзду громадян за межі України над в’їздом. Через це на деяких пунктах пропуску застрягли більше сотні автомобілів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Зокрема, станом на другу половину дня на кордоні з Польщею в чергах стоять 60 автомобілів у пункті пропуску «Грушів», 100 – «Шегині», 120 – «Краковець».

На кордоні зі Словаччиною: 77 авто в пункті пропуску «Малий Березний» і 120 – на КПП «Ужгород». На кордоні з Угорщиною 95 автомобілів застрягли на КПП «Тиса».

Крім того, речник Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарита Вершиніна в ефірі каналу «Україна 24», коментуючи сьогоднішні черги на пункті пропуску «Ягодин», спрогнозувала, що такі черги можуть тривати ще кілька днів.

«Тому що постійно вантажні транспортні засоби прибувають. Зазначу, що це початок місяця і кінець вихідних днів, тому багато вантажівок перетинає державний кордон. Тому прогнозуємо, що ще кілька днів може протриматися така черга», – відзначила вона.

Нагадаємо, що до Дня незалежності на кордоні з Румунією планується відкрити новий пункт пропуску «Дяківці».