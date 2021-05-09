  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Великі автомобільні черги утворилися на західних кордонах країни

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Держприкордонслужба закликає водіїв обирати менш завантажені пункти пропуску - Великі автомобільні черги утворилися на західних кордонах країни
    Держприкордонслужба закликає водіїв обирати менш завантажені пункти пропуску
    Фото: Західне регіональне управління ДПС

    Прикордонники припускають, що така ситуація триватиме ще декілька днів

    Із завершенням великодніх свят, пасажиропотік на західному кордоні України зростає. При цьому фіксується перевага виїзду громадян за межі України над в’їздом. Через це на деяких пунктах пропуску застрягли більше сотні автомобілів.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

    Зокрема, станом на другу половину дня на кордоні з Польщею в чергах стоять 60 автомобілів у пункті пропуску «Грушів», 100 – «Шегині», 120 – «Краковець».

    На кордоні зі Словаччиною: 77 авто в пункті пропуску «Малий Березний» і 120 – на КПП «Ужгород». На кордоні з Угорщиною 95 автомобілів застрягли на КПП «Тиса».

    Крім того, речник Луцького прикордонного загону ДПСУ Маргарита Вершиніна в ефірі каналу «Україна 24», коментуючи сьогоднішні черги на пункті пропуску «Ягодин», спрогнозувала, що такі черги можуть тривати ще кілька днів.

    «Тому що постійно вантажні транспортні засоби прибувають. Зазначу, що це початок місяця і кінець вихідних днів, тому багато вантажівок перетинає державний кордон. Тому прогнозуємо, що ще кілька днів може протриматися така черга», – відзначила вона.

    Нагадаємо, що до Дня незалежності на кордоні з Румунією планується відкрити новий пункт пропуску «Дяківці».

    Теги: прикордонники Ужгород Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies