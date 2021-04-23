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    Прикордонники не пустили в Україну російського блогера, який хотів «перегнати» авто через Одесу

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    Сергій Пинзарь незаконно відвідував окупований Крим у 2016 році&nbsp; - Прикордонники не пустили в Україну російського блогера, який хотів «перегнати» авто через Одесу
    Сергій Пинзарь незаконно відвідував окупований Крим у 2016 році 
    Фото з відкритих джерел

    Пинзарь розповів, що планував «перегнати» автомобіль з Туреччини паромом до Одеси, а звідти їхати на авто до Бєлгорода

    Державна прикордонна служба не впустила до України російського блогера та заборонила в'їзд на три роки через відвідування тимчасово окупованого Криму.

    Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянин РФ, який брав участь у реаліті-шоу «Дом-2» та «Весільний розмір 2», прибув до Чорноморського порту теплоходом з Туреччини ввечері 22 квітня.

    «Під час бесіди з прикордонниками росіянин підтвердив факт перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році, та повідомив, що на півострів потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску «Керч», – йдеться у повідомленні.

    Фото: ДПСУ
    Фото: ДПСУ

    За порушення українського законодавства прикордонники заборонили росіянину в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

    Як з'ясувалось, цим чоловіком виявився уродженець України, блогер та шоу-мен Сергій Пинзарь. У своєму відео на каналі Пинзарь розповів, що планував «перегнати» автомобіль з Туреччини паромом до Одеси, а звідти їхати на авто до Бєлгорода.

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    Допис, поширений Сергей Пынзарь (@pinzar_sergei)

    На початку квітня прикордонники не пустили російських моряків в Україну. Громадяни РФ незаконно відвідували окупований Крим восени минулого року.

    Раніше прикордонники пояснили, чому не впускають білорусів. Часто ті просто не можуть пояснити мету свого візиту.

    Також прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді на анексований Росією півострів.

    Теги: прикордонники Крим Росія санкції пропаганда Одеса автомобіль окуповані території
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