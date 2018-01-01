«Північний потік-2» може довести до великої війни - польський прем’єр

Хоч у цьому питанні він підтримав Україну

Прем’єр -міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «Північний потік-2» створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt. Моравецький заявив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи. Він вважає, що



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Хоч у цьому питанні він підтримав Україну

Прем’єр -міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «Північний потік-2» створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.

Моравецький заявив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи.

Він вважає, що після запуску «Північного потоку-2» та відключення українських газопроводів, «Росія може в будь-який спосіб загострювати конфлікт, може атакувати всю країну. Північний потік-2 – крок у цьому напрямку».

Прем’єр відзначив, що після створення цього газопроводу ймовірнішим буде спалах великої російсько-української війни.

Нагадаємо, раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що завданням «Нафтогазу» на 2018 рік є зупинка реалізації проекту «Північний потік-2» шляхом реформування української ГТС.