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    «Північний потік-2» може довести до великої війни - польський прем’єр

    Хоч у цьому питанні він підтримав Україну
    Прем’єр -міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «Північний потік-2» створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt. Моравецький заявив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи. Він вважає, що
    • Сьогодні, 17:30
    • Розсилка

    Хоч у цьому питанні він підтримав Україну

    Прем’єр -міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «Північний потік-2» створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.

    Моравецький заявив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи.

    Він вважає, що після запуску «Північного потоку-2» та відключення українських газопроводів, «Росія може в будь-який спосіб загострювати конфлікт, може атакувати всю країну. Північний потік-2 – крок у цьому напрямку».

    Прем’єр відзначив, що після створення цього газопроводу ймовірнішим буде спалах великої російсько-української війни.

    Нагадаємо, раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що завданням «Нафтогазу» на 2018 рік є зупинка реалізації проекту «Північний потік-2» шляхом реформування української ГТС. 

    Росія Нафтогаз України Андрій Коболєв Україна
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