«Північний потік-2» може довести до великої війни - польський прем’єр
- Сьогодні, 17:30
-
Розсилка
Хоч у цьому питанні він підтримав Україну
Прем’єр -міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що «Північний потік-2» створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Die Welt.
Моравецький заявив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи.
Він вважає, що після запуску «Північного потоку-2» та відключення українських газопроводів, «Росія може в будь-який спосіб загострювати конфлікт, може атакувати всю країну. Північний потік-2 – крок у цьому напрямку».
Прем’єр відзначив, що після створення цього газопроводу ймовірнішим буде спалах великої російсько-української війни.
Нагадаємо, раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що завданням «Нафтогазу» на 2018 рік є зупинка реалізації проекту «Північний потік-2» шляхом реформування української ГТС.