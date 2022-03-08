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    Російський рубль дійшов до психологічної позначки і встановив черговий рекорд

    Курс російського рубля підійшов до психологічної позначки - Російський рубль дійшов до психологічної позначки і встановив черговий рекорд
    Курс російського рубля підійшов до психологічної позначки

    Курс російської валюти злетів до захмарних висот

    Курс російської валюти по відношенню до американської змінюється щоденно. У вівторок, 8 березня в обмінниках він становить майже 190 рублів за долар. Про це свідчать обмінні курси російських банків, інформація про це є у вільному доступі в інтернеті.

    Як розповіли «Главкому» мешканці Москви, навіть за високим курсом знайти валюту в банках майже немає можливості.

    Купити валюту у російських банках майже неможливо

    Купити валюту у російських банках майже неможливо

    Варто зауважити, що не усі банки продають валюту навіть офіційно.

    Це рекордні показники, оскільки такого курсу не було ані у 2014 році, коли почалася російська агресія, ані у 2008 році під час економічної кризи.

    Цікава деталь. Незважаючи на голопуючи темпи зростання курсу, банки пропонують населенню розміщення депозитів у рублях зі ставкою 21% річних, у доларах і євро під 10% річних.

    Нагадаємо, курс російського рубля по відношенню до американського долара обвалився за добу на 100% і викликав паніку серед населення.

    Теги: курс валют банк
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    Російський рубль дійшов до психологічної позначки і встановив черговий рекорд