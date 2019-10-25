Російський солдат розстріляв десяток товаришів по службі (фото)



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Раміль Шамсутдінов застрелив 8 військових під час зміни варти

Вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами

Військовослужбовець у Забайкальському краї Росії застрелив 8 товаришів по службі у військовій частині в селищі Горний, ще двоє солдатів дістали поранення.

Про це передають російські ЗМІ.

Двох поранених доставили до госпіталю, наразі загрози їхньому життю немає. У міністерстві оборони Росії повідомили, що підозрюваного в нападі затримали.

«25 жовтня близько 18:20 за місцевим часом при зміні варти військовослужбовець ремонтно-технічної бази, дислокованої на території Забайкальського краю, відкрив вогонь по своїм товаришам по службі з табельної вогнепальної зброї», - йдеться в повідомленні міністерства. У Слідчому комітеті РФ назвали ім'я солдата - Раміль Шамсутдінов.

Telegram-канал «Mash» уточнює, що семеро жертв загинули на місці, ще один військовий помер по дорозі в лікарню. Одного з поранених терміново госпіталізували, другому надали допомогу на місці - зараз він дає свідчення слідству.

Серед загиблих, за даними Telegram-каналу «Life Shot», 30-річний капітан, старший лейтенант 1990 року народження, а також п'ять рядових військовослужбовців у віці 19-20 років. Особа ще одного загиблого уточнюється.

«За попередніми даними, серед загиблих двоє офіцерів. Решта жертв - рядові», - пише в свою чергу «Інтерфакс» з посиланням на обізнане джерело.

Своїм жертвам солдат цілився прямо в голову. Telegram-канал зазначає, що вбивця добивав поранених товаришів по службі, що лежали на землі, контрольними пострілами.

Як зазначає Telegram-канал «Life Shot», на допиті 20-річний стрілець заявив, що не шкодує про те, що сталося.

У той же час в Міноборони в якості попередньої причини події назвали нервовий зрив військовослужбовця.

«Дії військовослужбовця могли статися на грунті нервового зриву, спричиненого особистими обставинами, не пов'язаними з проходженням військової служби», - пояснили у відомстві.

Тим часом, як пише «Mash», причиною розстрілу могла стати дідівщина у військовій частині. Над 20-річним строковиком нібито знущалися товариші по службі - часто і без видимої причини.

«Сьогодні під час перезміни солдат вирішив помститися - і розстріляв кривдників», - йдеться в повідомленні каналу.

Хлопець прослужив в частині всього чотири місяці, відзначають ЗМІ. За даними «Mash», після розстрілу товаришів по службі солдат втік з військової частини із автоматом.

«У місті влаштували цілу спецоперацію з його затримання. Постріли були чутні в усьому місті. Під час операції евакуювали всіх дітей поблизу, а учнів відпустили по домівках. Багатьох зустрічали батьки, співробітників правопорядку підняли по тривозі», - йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

За фактом події Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу. Тим часом на місце трагедії вилетіла відомча комісія.

«На місце події вилетіла комісія Міноборони Росії на чолі з заступником міністра оборони РФ генерал-полковником Андрієм Картаполовим, проводяться слідчі дії по встановленню всіх обставин події», - повідомили в оборонному відомстві.