Російський збройний концерн «Калашников» хоче мати заводи в Венесуелі, Індії і Саудівській Аравії



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РФ постачає Саудівській Аравії автомати АК-103

Заводи в Венесуелі і Індії мають почати працювати вже в 2019 році

Очільник державної корпорації «Ростех» Сергій Чемезов, куди входить і концерн «Калашников» заявив про те, що до кінця року в Венесуелі створять завод із серійного створення автомату АК-103. Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

Раніше посол Венесуели в РФ заявляв про те, що завод готовий на 90%. Відповідний контракт між країнами був підписаний іще в 2006 році – його вартість складала 1,1 млрд рублів. По нього в Венесуелі мали б в рік виробляти до 25 тисяч автоматів і патрони калібром 7,62 мм.

Паралельно із цим на початку літа 2019 року РФ планує початок створення своїх автоматів в Індії. Остаточно всі документи із цього питання будуть підписані до кінця лютого. Окрім того РФ не лише постачає Саудівській Аравії автомати АК-103, але і планує реалізувати меморандум щодо їх виробництва на території королівства, який був підписаний восени 2017 року.

На сьогодні Москва і Ер-Ріяд мають погодити карту трансферту технологій і почати поступову локалізацію виробництва АК-103.