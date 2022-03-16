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    Країна-агресор запустить «аналог» Instagram

    Спочатку Россграм відкриють для топ-блогерів та інвесторів - Країна-агресор запустить «аналог» Instagram
    Спочатку Россграм відкриють для топ-блогерів та інвесторів

    Піарники підробки заявляють, що до створення «соцмережі» долучився «однокурсник Павла Дурова»

    28 березня в Росії планують запустити аналог Instagram під назвою Россграм. Для користувачів доступ буде відкритий у квітні. Про це йдеться на сайті цієї «соцмережі».

    «У Россграмі також будуть додаткові інструменти монетизації для користувачів – платний доступ до контенту, функція збору коштів (краудфандінг), реферальна програма та інші. Зараз у вас є можливість стати першими користувачами з особливими привілеями. Спочатку доступ буде відкритий для топ-блогерів та партнерів (спонсорів та інвесторів)», — йдеться у повідомленні.

    Вказується, що творцем виступає нібито однокурсник Павла Дурова – творця соцмереж Vkontakte та Telegram.

    Як повідомлялось, у тоталітарній Росії вирішили обмежити доступ до соцмережі Instagram із 14 березня.

    Теги: росія війна соціальні мережі Instagram
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    Країна-агресор запустить «аналог» Instagram