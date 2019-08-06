Литва вимагає в ЄС не визнавати російських паспортів у жителів Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні розглядають можливість введення санкцій через паспортизацію жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей

Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть введені односторонні заходи - МЗС Литви

Міністерство закордонних справ Литви заявляє, що вимагати у Європейського Союзу не визнавати російські паспорти, видані в спрощеному порядку жителям східної України.

Про це повідомляє видання Delfi.

У Литві зазначають, що приймуть односторонні заходи, якщо ЄС не дослухається до їхніх вимог.

«На даний момент ми активно працюємо над координованою відповіддю на рівні ЄС щодо порушення суверенітету територіальної цілісності України, включаючи незаконно видані Російською Федерацією документи жителям України на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей України», - відзначили в міністерстві.

У Литві поінформували, що зараз в Брюсселі ведуться дискусії, де держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як технічно реалізувати скоординовану і єдину політику Євросоюзу щодо невизнання таких паспортів.

«Ми дотримуємося позиції про те, що коли Єврокомісія затвердить відповідні віхи, всі члени ЄС на основі загального підходу не визнають ці паспорти. Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть введені односторонні заходи», - повідомили в литовському міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії прийняло рішення не визнавати видані після 24 квітня жителям Донецька й Луганська паспорти РФ.

Як повідомлялося раніше, в Україні розглядають можливість введення санкцій через паспортизацію жителів окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Відзначимо, Євросоюз планує ввести нові санкції проти Росії за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, одним з таких штрафних заходів буде «невизнання нелегально виданих російських паспортів» жителям ОРДЛО.