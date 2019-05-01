Європа, зустрічай нових «росіян»
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Розсилка
Про паспортизацію окупованого Донбасу
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Жители оккупированного Донбасса без проблем могут приехать в свободную Украину.
Сделать документы, учиться, работать, жить без комендантского часа.
Кто не может?
Не могут боевики, то есть лица, воюющие на стороне России.
И вот в Кремле решили им помочь с путешествиями по миру!
Европа, встречай новых «россиян». В РФ они и так могли перемещаться, но теперь для них открыт весь мир!
Интересно, эти товарищи сдадут автоматы перед поездкой в ЕС или это обязательный атрибут для борьбы с бездуховным Западом и бандеровщиной?
Джерело: блог Романа Цимбалюка
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