Європа, зустрічай нових «росіян»

Про паспортизацію окупованого Донбасу

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Жители оккупированного Донбасса без проблем могут приехать в свободную Украину.

Сделать документы, учиться, работать, жить без комендантского часа.

Кто не может?

Не могут боевики, то есть лица, воюющие на стороне России.

И вот в Кремле решили им помочь с путешествиями по миру!

Европа, встречай новых «россиян». В РФ они и так могли перемещаться, но теперь для них открыт весь мир!

Интересно, эти товарищи сдадут автоматы перед поездкой в ЕС или это обязательный атрибут для борьбы с бездуховным Западом и бандеровщиной?

Джерело: блог Романа Цимбалюка

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