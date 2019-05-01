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    Думки вголос

    Європа, зустрічай нових «росіян»

    • Роман Цимбалюк

      Журналіст

    • Розсилка
    Європа, зустрічай нових «росіян»

    Про паспортизацію окупованого Донбасу

    Мовою оригіналу

    Жители оккупированного Донбасса без проблем могут приехать в свободную Украину.

    Сделать документы, учиться, работать, жить без комендантского часа. 

    Кто не может?

    Не могут боевики, то есть лица, воюющие на стороне России.

    И вот в Кремле решили им помочь с путешествиями по миру!

    Европа, встречай новых «россиян». В РФ они и так могли перемещаться, но теперь для них открыт весь мир!

    Интересно, эти товарищи сдадут автоматы перед поездкой в ЕС или это обязательный атрибут для борьбы с бездуховным Западом и бандеровщиной?

    Джерело: блог Романа Цимбалюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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