Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК
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Розсилка
Борислав Розенблат
Розенблата чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого
Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило для надання пояснень за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" народного депутата України Борислава Розенблата.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Facebook.
Як зазначається, Розенблата чекають в НАЗК для надання пояснень за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 25 лютого з 14:00 до 18:00 або 26 лютого з 16:00 до 18:00.
Крім того, для в НАЗК запросили:
- Кузар Олену Вікторівну, головного лікаря ДУ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України" (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані);
- Клименка Миколу Федоровича, голову Броварської районної адміністрації Київської області (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);
- Поповську Інну Петрівну, директора юридичного департаменту Одеської міської ради (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);
- Калабухову Ольгу Анатоліївну, колишню суддю Веселівського районного суду Запорізької області (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік);
- Кудрявського Володимира Івановича, депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області (для надання пояснень за ознаками подання недостовірних відомостей у декларації).
В НАЗК зазначають, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.