Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК



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Борислав Розенблат

Розенблата чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило для надання пояснень за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" народного депутата України Борислава Розенблата.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Facebook.

Як зазначається, Розенблата чекають в НАЗК для надання пояснень за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 25 лютого з 14:00 до 18:00 або 26 лютого з 16:00 до 18:00.

Крім того, для в НАЗК запросили:

Кузар Олену Вікторівну, головного лікаря ДУ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України" (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані);

Клименка Миколу Федоровича, голову Броварської районної адміністрації Київської області (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);

Поповську Інну Петрівну, директора юридичного департаменту Одеської міської ради (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);

Калабухову Ольгу Анатоліївну, колишню суддю Веселівського районного суду Запорізької області (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік);

Кудрявського Володимира Івановича, депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області (для надання пояснень за ознаками подання недостовірних відомостей у декларації).

В НАЗК зазначають, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.