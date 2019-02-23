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    Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК

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    Борислав Розенблат - Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК
    Борислав Розенблат

    Розенблата чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого

    Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило для надання пояснень за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" народного депутата України Борислава Розенблата.

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК у Facebook.

    Як зазначається, Розенблата чекають в НАЗК для надання пояснень за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 25 лютого з 14:00 до 18:00 або 26 лютого з 16:00 до 18:00.

    Крім того, для в НАЗК запросили:

    • Кузар Олену Вікторівну, головного лікаря ДУ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України" (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані);
    • Клименка Миколу Федоровича, голову Броварської районної адміністрації Київської області (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);
    • Поповську Інну Петрівну, директора юридичного департаменту Одеської міської ради (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);
    • Калабухову Ольгу Анатоліївну, колишню суддю Веселівського районного суду Запорізької області (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік);
    • Кудрявського Володимира Івановича, депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області (для надання пояснень за ознаками подання недостовірних відомостей у декларації).

    В НАЗК зазначають, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

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